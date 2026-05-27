CUCAI Salta coordina actividades por el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos

El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI) de Salta informa el cronograma oficial de actividades programadas en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos para Trasplante. Las acciones se iniciarán el viernes 29 de mayo y centralizará su jornada principal el sábado 30 de mayo en el microcentro de Salta Capital.

Las actividades conmemorativas comenzarán el viernes 29 con la iluminación simbólica del Cabildo Histórico en color verde, que se extenderá en el horario de 20 a 24. En paralelo, se realizarán tareas de promoción y charlas de concientización a cargo del personal técnico del organismo en el anfiteatro Cuchi Leguizamón del Parque San Martín, impulsadas de forma conjunta con el Instituto San Cayetano. Asimismo, se implementará una campaña de difusión vial mediante la colocación de vinilos informativos en las unidades del transporte urbano de pasajeros (SAETA), referidos al artículo 13 de la Ley Provincial N° 7908, que establece la obligatoriedad de implementar acciones de concientización pública sobre la temática.

Jornada central en Plaza 9 de Julio

El sábado 30 de mayo, la convocatoria comunitaria se concentrará en la Plaza 9 de Julio y la Plazoleta Cuatro Siglos, en el horario de 09:00 a 12:00. Se prevé que a las 09.30 inicie la Marcha Multitudinaria "Celebramos la Vida" con un recorrido simbólico alrededor de la Plaza 9 de Julio con la participación de pacientes en lista de espera, personas trasplantadas, familiares, organizaciones civiles y la comunidad en general.

Stands de salud y servicios asistenciales

Durante la totalidad de la jornada, se dispondrán espacios institucionales de asesoramiento científico y promoción sanitaria orientados a las siguientes líneas de trabajo:

Registro y carga de actas de manifestación de voluntad para donantes de órganos y tejidos.

Puntos de información técnica sobre la donación de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH - Médula ósea).

Educación sanitaria y distribución de material bibliográfico sobre los procesos de ablación e implante.

Promoción de la donación voluntaria de sangre, a cargo del camión sanitario del Centro Regional de Hemoterapia..

Como estrategia pedagógica de captación y sensibilización, se instalará el espacio "Un Gol por la Vida", un juego recreativo y solidario de penales que servirá como marco para el lanzamiento del primer juego digital temático orientado a incentivar el registro de donantes y la difusión en plataformas de salud.

Cierre del evento

La jornada finalizará en la Plazoleta Cuatro Siglos con un bloque de cierre artístico y musical en vivo. El segmento contará con las presentaciones de los solistas y conjuntos folclóricos Matías Rodrigo Vargas, Jorge Aylán, Huellah, Matías Castro y Cautivoos.

Importancia de la donación de órganos

La donación de órganos representa uno de los actos solidarios y humanitarios más significativos de la medicina social, bajo la premisa de que "donar órganos es donar vida". El desarrollo de estas jornadas responde a la necesidad de concientizar sobre el impacto directo que una decisión individual tiene en la salud colectiva: un solo donante puede salvar la vida o mejorar sustancialmente la calidad de salud de hasta 7 personas en situación de vulnerabilidad clínica.

El trasplante constituye, para miles de pacientes con insuficiencias orgánicas terminales, la única alternativa terapéutica para continuar viviendo o restablecer plenamente sus capacidades psicofísicas. Fortalecer la cultura de la donación mediante la información fidedigna permite derribar mitos, acortar los tiempos de espera en los registros oficiales y consolidar un sistema de salud pública más equitativo, eficiente y solidario.