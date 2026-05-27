La nueva pasarela peatonal en el canal Yrigoyen brindará más seguridad a los vecinos

La Municipalidad inició las obras preliminares en el marco de la construcción de una nueva pasarela peatonal sobre el canal pluvial Yrigoyen, ubicado en la zona este de la ciudad. Por ello, permanecen los desvíos en el sentido sur – norte, debiéndose tomar las calles El Crestón, Ambrosetti y Constitución para retomar por Yrigoyen.

Los trabajos se están desarrollando a la altura de las calles Zambrano y Reconquista donde ya existe un puente peatonal pero que se encuentra en mal estado, por lo que será desmantelado y reemplazado por la nueva estructura.

En primera instancia, el municipio comenzó con la excavación de las laderas del canal para luego construir los estribos de hormigón donde se ubicarán los extremos del nuevo puente peatonal.

Desde el municipio se remarca que esto se realiza por pedido de los vecinos para garantizar una mayor comodidad en el día a día y mejorar la conexión socio urbana de la zona.

Se solicita a los conductores respetar los cortes y desvíos, además de acatar las indicaciones del personal de tránsito que estará apostado en el lugar.