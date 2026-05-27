Veinte establecimientos educativos salteños recibieron Banderas de la Paz

El Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia recibió una donación de 20 Banderas de la Paz, entregadas por la Mesa Redonda Panamericana de la Ciudad de Salta "Macacha Güemes", organización de mujeres sin fines de lucro con más de 35 años de trayectoria dedicada a promover la educación, la amistad y la cultura de paz.

La Bandera de la Paz, creada en 1920 por el artista Nicolás Roerich, representa un símbolo universal de unidad en la diversidad. Su diseño —tres esferas magenta rodeadas por un círculo sobre fondo blanco— posee un legado histórico milenario, habiendo sido utilizado a través de los siglos como un emblema de unión y progreso.

Participaron del acto de entrega en el salón de convenciones del Centro Cívico Casa de Gobierno nueve instituciones primarias, 6 secundarias, 2 escuelas de educación técnica y 3 establecimientos pertenecientes a la modalidad de Jóvenes y Adultos.

Durante el evento la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales, destacó la relevancia de esta iniciativa, en un contexto global y nacional donde la violencia a menudo influye en las dinámicas educativas.

La funcionaria subrayó que "La escuela sola no puede; necesita de la familia para trabajar juntos y proteger a nuestros estudiantes. Integrar la bandera de la paz en las instituciones es un llamado a entender que, en las diferencias, encontramos riqueza y no división. Es fundamental que trabajemos unidos para formar estudiantes que vean al otro como un amigo y no como un adversario".

Esta iniciativa se alinea con la Ley Nacional N° 26.819, que autoriza el izamiento de este símbolo cada 21 de septiembre, en el marco del Día Internacional de la Paz, con el objetivo primordial de promover la educación en valores dentro de las aulas.

Con este acto, Salta reafirma su convicción de que el diálogo, el respeto y la unión son los pilares fundamentales para construir una educación pública equitativa y comprometida con el bienestar social y la paz en el entorno escolar.

