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Los más chicos podrán aprender danzas folclóricas en Ciudad del Milagro

Las clases se dictan todos los viernes de 17 a 19 horas en el centro vecinal Ciudad del Milagro y están dirigidas a niños de 6 a 12 años, quienes podrán acercarse a las danzas tradicionales a través del juego y la música. La propuesta es libre y gratuita.

Salta Hoy

27 / 05 / 2026

 

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La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura, continúa impulsando espacios gratuitos de formación artística en los barrios y suma una nueva propuesta destinada a los más pequeños. Se trata de las clases de folclore para niños de 6 a 12 años que se desarrollarán todos los viernes de 17 a 19 horas en el centro vecinal Ciudad del Milagro, ubicado en Jorge Mayol S/N.

El taller estará a cargo del profesor Francisco Aguirre y propone un espacio recreativo y cultural donde los más chicos podrán aprender danzas tradicionales argentinas, compartir con otros niños y acercarse a las raíces a través de la música y el movimiento.

La iniciativa forma parte de los talleres artísticos municipales que buscan promover la participación, el acceso a la cultura y el fortalecimiento de espacios de encuentro en los distintos barrios de la ciudad.

Las clases son libres y gratuitas. Quienes deseen inscribirse podrán comunicarse a los siguientes números: 387-4564604 o 387-4504055.

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