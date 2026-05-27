Los más chicos podrán aprender danzas folclóricas en Ciudad del Milagro

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura, continúa impulsando espacios gratuitos de formación artística en los barrios y suma una nueva propuesta destinada a los más pequeños. Se trata de las clases de folclore para niños de 6 a 12 años que se desarrollarán todos los viernes de 17 a 19 horas en el centro vecinal Ciudad del Milagro, ubicado en Jorge Mayol S/N.

El taller estará a cargo del profesor Francisco Aguirre y propone un espacio recreativo y cultural donde los más chicos podrán aprender danzas tradicionales argentinas, compartir con otros niños y acercarse a las raíces a través de la música y el movimiento.

La iniciativa forma parte de los talleres artísticos municipales que buscan promover la participación, el acceso a la cultura y el fortalecimiento de espacios de encuentro en los distintos barrios de la ciudad.

Las clases son libres y gratuitas. Quienes deseen inscribirse podrán comunicarse a los siguientes números: 387-4564604 o 387-4504055.