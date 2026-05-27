Detenidos y más de 6400 dosis de droga incautadas en distintos procedimientos

La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta realizó en la última semana 133 procedimientos entre intervenciones en la vía pública y allanamientos.

Los procedimientos se concretaron en Capital, Orán, Tartagal, Joaquín V. González, Metán, Colonia Santa Rosa, Apolinario Saravia y el Valle de Lerma.

En este contexto, 11 personas fueron puestas a disposición de la Justicia por comercialización de sustancias prohibidas.



Durante las distintas acciones se secuestraron más de 6480 dosis de droga, entre cocaína y marihuana, evitando que fueran comercializadas.

Algunos de los procedimientos se realizaron en el marco de los operativos de Protección Ciudadana, a partir de reportes al Sistema de Emergencias 911 y por denuncias web que dieron origen a investigaciones previas.

En lo que va del año, la Policía de Salta incautó más de 1400000 dosis de droga y detuvo a 219 personas vinculadas al narcotráfico.

En todos los casos intervinieron las Fiscalías y Juzgados correspondientes.

