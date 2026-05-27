Reunión entre autoridades de SAETA y empresas concesionarias

La vicepresidente de SAETA, María Laura Montarcé encabezó un encuentro con representantes de empresas concesionarias quienes plantearon la necesidad de analizar la situación económica del transporte automotor de pasajeros. En ese marco destacaron su preocupación por los costos que están afrontando para el desarrollo del servicio.

Destacaron su intención de buscar una solución inmediata que permita la continuidad del servicio sin interrupciones ni cambios en el esquema habitual, como está sucediendo en otras provincias.

Estuvieron presentes por SAETA, la directora Paula Majul; el gerente general, Claudio Juri; gerente técnico, José Sajia y por las empresas: por Tadelva Cristian Ferrero; por El Cóndor, Álvaro Giménez; por San Ignacio, Pablo Veyga; por Ale Hnos, Gustavo Ale; por Transal, Fabián Camacho; por Alto Molino, Facundo Cornejo y por Ahynarca, Juan Carlos Durgali.