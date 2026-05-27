Israel intensifica ataques contra Líbano y tensiona las negociaciones entre EEUU e Irán

Israel intensificó este martes su ofensiva militar contra Hezbollah con una serie de ataques aéreos en el sur y el este de Líbano que dejaron al menos 11 muertos, incluidos dos niños, según informó el Ministerio de Salud libanés.

La nueva escalada se produjo luego de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenara endurecer las operaciones militares contra el grupo chiita respaldado por Irán, en medio de un frágil alto al fuego que rige desde abril.

Israel asegura haber atacado más de 100 objetivos

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que durante la noche bombardearon más de 100 instalaciones vinculadas a Hezbollah, incluyendo depósitos de armas, centros de mando, puestos de observación y otras infraestructuras militares.

De acuerdo al ejército israelí, los ataques estuvieron dirigidos contra zonas donde se detectó “actividad terrorista”.

Según informó la BBC, uno de los bombardeos más letales ocurrió en la localidad de Mashghara, en el valle de la Bekaa, donde varias viviendas quedaron destruidas.

Las autoridades sanitarias libanesas señalaron que entre los escombros fueron recuperados los cuerpos de 11 personas, entre ellas una mujer y dos niños. Además, otras 15 personas resultaron heridas. Israel difundió imágenes aéreas del ataque y aseguró que en el lugar operaban integrantes de Hezbollah.

Netanyahu: “Estamos profundizando nuestra operación”

La ofensiva fue anunciada un día después de que Netanyahu advirtiera que Israel aumentaría la presión militar sobre Hezbollah.

“He dado instrucciones de presionar el acelerador aún más fuerte”, afirmó el mandatario el lunes.

Durante una reunión del gabinete de seguridad celebrada este martes, Netanyahu sostuvo que Israel está “profundizando la operación en Líbano” y reforzando la denominada zona de seguridad en la frontera norte.

“El ejército está operando con grandes fuerzas sobre el terreno y tomando posiciones estratégicas”, declaró.

El líder israelí también prometió infligir un “golpe devastador” a Hezbollah en respuesta a los ataques con drones y cohetes lanzados por el grupo libanés contra territorio israelí.

Pánico en Beirut y nuevas órdenes de evacuación

Las declaraciones de Netanyahu generaron escenas de tensión en los suburbios del sur de Beirut, bastión tradicional de Hezbollah.

Miles de residentes abandonaron la zona por temor a nuevos bombardeos, provocando importantes congestionamientos vehiculares mientras las familias intentaban alejarse de posibles objetivos militares.

Aunque la capital libanesa no fue alcanzada durante la última oleada de ataques, la aviación israelí bombardeó cerca de 50 localidades en distintas regiones del país.

Entre las víctimas reportadas por medios estatales libaneses también figuran un hombre y su esposa fallecidos en Arab Salim y otras dos personas muertas en Kauthariyet El Rez.

Además, el ejército israelí emitió nuevas órdenes de evacuación en distintas áreas de Líbano y acusó a Hezbollah de incumplir reiteradamente los términos del alto al fuego firmado el 17 de abril.