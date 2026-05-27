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Salta será sede de la gran final del Campeonato Regional de Duatlón 2026

El municipio recibirá la última fecha del certamen deportivo el 15 de agosto, consolidando a la ciudad como un atractivo para eventos de nivel regional. La 1era fecha será el 7 de junio en Aguilares (Tucumán) y la 2da el 19 de julio en Termas de Río Hondo (Sgo. del Estero).

Deportes

27 / 05 / 2026

 

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La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Salta Deportes, formaliza su participación en el Campeonato Regional de Duatlón 2026. El municipio recibirá la última fecha del certamen deportivo, que reúne a los mejores atletas de disciplinas combinadas del norte argentino en intensas jornadas de pedestrismo y ciclismo, el próximo 15 de agosto, consolidando a la ciudad como un atractivo para eventos de nivel regional.

El circuito regional se encuentra articulado de manera conjunta con la Asociación Santiagueña de Triatlón y Duatlón (ASTyD) y la Asociación de Triatletas del Norte Argentino (TriNor). El campeonato dará inicio formal el próximo 7 de junio en la localidad de Aguilares (Tucumán), para luego trasladarse el 19 de julio a Termas de Río Hondo, (Santiago del Estero) sirviendo ambas fechas como antesala del gran despliegue técnico que se vivirá en nuestra ciudad.

Quienes quieran participar de la primera fecha en suelo tucumano, debe anotarse a través del siguiente link: https://events.raceresult.com/registrations/?event=402150&n=Registraci%C3%B3n%20Invidual&k=AVJMNjDRjTXl. Cabe destacar que la inscripción a esta fecha es totalmente gratuita.

Desde el municipio se destacó que albergar la última fecha del calendario no solo representa un orgullo deportivo, sino también un fuerte motor de reactivación económica local mediante la llegada de delegaciones, entrenadores y familias de diversas provincias vecinas.

En los próximos días se informará sobre los circuitos definitivos de pedestrismo y ciclismo, los horarios oficiales y el proceso de inscripciones para los deportistas interesados de participar en la última fecha.

Con estas acciones, la Municipalidad reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte y la promoción de un estilo de vida saludable.

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