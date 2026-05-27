Viñabal se destacó en una de las pruebas de ultra trail más exigentes de Sudamérica

Juan “El Flecha” Viñabal volvió a destacarse en el ultra trail sudamericano al completar la exigente prueba de 110 kilómetros disputada en el oeste de Catamarca. El atleta salteño obtuvo el tercer puesto en su categoría y alcanzó el 14.º lugar en la clasificación general absoluta, en una competencia que reunió a corredores de distintos países.

El deportista representó a Chicoana, a la provincia y a la Policía de Salta en una de las carreras más duras del continente, marcada por las complejas condiciones del terreno, con dunas, montañas y cruces de ríos que obligaron a varios competidores de élite a abandonar la prueba.

Viñabal completó el recorrido tras 12 horas de carrera, consolidando un nuevo logro para el atletismo salteño en el plano internacional.

Al finalizar la competencia, el corredor destacó la dureza del trazado a campo traviesa entre cerros y arena, aunque aseguró que fue una experiencia “para disfrutar al máximo”.

Asimismo, expresó su agradecimiento a los vecinos de Chicoana, a sus compañeros de la fuerza policial y a la Secretaría de Deportes de la Provincia por el acompañamiento brindado para hacer posible su participación en esta competencia internacional.