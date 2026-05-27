 imagen

EN VIVO 00:30 a 1:00 HRS

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Tiziana Flores representará al país en un selectivo internacional de gimnasia aeróbica

La joven atleta salteña con solo 12 años, competirá el próximo sábado 30 de mayo en Buenos Aires. El torneo otorgará puntos para el ranking mundial y panamericano de la disciplina, marcando su debut en certámenes de esta magnitud.

Deportes

27 / 05 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La gimnasia aeróbica salteña vivirá un hito histórico este fin de semana cuando Tiziana Flores, de tan solo 12 años, vista de forma oficial la camiseta de la selección argentina. La deportista se presentará en Buenos Aires para afrontar una exigente doble cita continental, midiéndose tanto en la modalidad individual como en la prueba grupal frente a las mejores exponentes de la región.

Ante esta inminente prueba, la gimnasta manifestó su entusiasmo por el compromiso que se avecina: “Me encantan los desafíos porque nos ayudan a superarnos. Fue difícil llegar hasta acá, implicó mucho entrenamiento junto a mi equipo, pero estoy feliz de representar a mi provincia y al país, segura de que voy a dar todo y, sobre todo, como dice mi entrenadora, seguir creciendo sin dejar de disfrutar lo que nos apasiona”.

Su participación en este selectivo, respaldada por la federación local, es el resultado de un intenso proceso de preparación técnica y física. Desde la Secretaría de Deportes destacaron que este logro representa un gran orgullo para Salta y es fiel reflejo del crecimiento del alto rendimiento de la disciplina, consolidando el posicionamiento de las figuras locales en los máximos escenarios del mundo.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO