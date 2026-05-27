Tiziana Flores representará al país en un selectivo internacional de gimnasia aeróbica

La gimnasia aeróbica salteña vivirá un hito histórico este fin de semana cuando Tiziana Flores, de tan solo 12 años, vista de forma oficial la camiseta de la selección argentina. La deportista se presentará en Buenos Aires para afrontar una exigente doble cita continental, midiéndose tanto en la modalidad individual como en la prueba grupal frente a las mejores exponentes de la región.

Ante esta inminente prueba, la gimnasta manifestó su entusiasmo por el compromiso que se avecina: “Me encantan los desafíos porque nos ayudan a superarnos. Fue difícil llegar hasta acá, implicó mucho entrenamiento junto a mi equipo, pero estoy feliz de representar a mi provincia y al país, segura de que voy a dar todo y, sobre todo, como dice mi entrenadora, seguir creciendo sin dejar de disfrutar lo que nos apasiona”.

Su participación en este selectivo, respaldada por la federación local, es el resultado de un intenso proceso de preparación técnica y física. Desde la Secretaría de Deportes destacaron que este logro representa un gran orgullo para Salta y es fiel reflejo del crecimiento del alto rendimiento de la disciplina, consolidando el posicionamiento de las figuras locales en los máximos escenarios del mundo.