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La Selección Nacional Juvenil de Fútbol para Ciegos concentra y entrena en Salta

El plantel de "Los Murciélagos", que cuenta con dos representantes salteños en sus filas, desarrolla intensas jornadas de preparación física y táctica en la capital provincial. Las actividades oficiales culminarán este jueves.

Deportes

27 / 05 / 2026

 

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En el marco de su preparación y seguimiento integral, el seleccionado juvenil de "Los Murciélagos" se encuentra en la ciudad de Salta realizando entrenamientos de alto rendimiento. Durante su estadía, los futbolistas Luciano Alemán y Rodrigo Figueroa Moreno actúan como anfitriones locales de una delegación nacional que completan los jugadores Tiago Varde, César Miguel Rodríguez, Juan Ignacio Capua Maldonado, Juan Gabriel Díaz, Joaquín Aoki, y Alexis Cabrera, bajo la conducción del director técnico Antonio Figueroa y el preparador físico José Ignacio Jaime.

Como parte del cronograma de trabajo, el plantel se trasladó a las instalaciones de la Secretaría de Deportes, donde el equipo de capacitación del organismo les realizó evaluaciones funcionales, mediciones antropométricas y test de salto para medir parámetros de fuerza, potencia y rendimiento físico. La agenda continuará durante el día de hoy con una serie de partidos amistosos en la modalidad de fútbol 7, programados en las canchas del Club Atlético Central Norte.

La concentración nacional finalizará formalmente este jueves, momento en que los atletas emprenderán el regreso a sus respectivas provincias. Desde el área de Deportes destacaron la relevancia de que Salta sea elegida como sede para la puesta a punto de un seleccionado argentino, reafirmando el compromiso provincial con el desarrollo de la infraestructura deportiva y el constante apoyo al deporte adaptado de alta competencia.

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