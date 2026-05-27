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“Laburá Ya” alcanzó los 800 pedidos de servicios a través de WhatsApp

La herramienta municipal ya funciona a pleno en la ciudad, conectando vecinos con oficios y servicios a través del número de WhatsApp 3875455682. Entre los oficios más solicitados se encuentran gasistas, plomeros y electricistas. 

Salta Hoy

27 / 05 / 2026

 

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Desde que la Municipalidad de Salta lanzó “Laburá Ya” ya se inscribieron alrededor de 3 mil trabajadores y se registraron 800 pedidos, facilitando el acceso al trabajo y brindando respuestas rápidas a las necesidades cotidianas de los vecinos.

La coordinadora de la Oficina de Empleo, Victoria Falú, brindó un balance positivo sobre el funcionamiento de la plataforma y destacó que la demanda también crece a buen ritmo.

Entre los oficios más solicitados se encuentran gasistas, plomeros, electricistas y paseadores de perros. No obstante, la funcionaria indicó que existe demanda para nuevas áreas que aún no están ampliamente cubiertas, como sonidistas, DJs, operadores de drones y otros servicios especializados, por lo que se invita a trabajadores de estos rubros a sumarse a la plataforma.

“Laburá Ya” funciona de manera simple y accesible a través de WhatsApp. Las personas interesadas en ofrecer servicios o quienes necesiten contratar un trabajador pueden comunicarse al número 3875455682, donde se gestiona tanto la inscripción como las solicitudes.

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