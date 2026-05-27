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Federico Núñez Burgos juró como Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta

El acto se llevó adelante luego de que el Cuerpo aprobará el dictamen mediante el cual se designa a Núñez Burgos en el cargo, quien ejercerá sus funciones en el marco de lo establecido por la Ordenanza Nº 14.501 y sus modificatorias.

Salta Hoy

27 / 05 / 2026

 

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El presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, Darío Madile, tomó juramento a Federico Núñez Burgos como Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta. Asimismo, mediante otra iniciativa sancionada, se declaró desierto el proceso de selección para el cargo de Secretario Letrado de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta, al no haberse alcanzado el consenso necesario para la designación de un candidato, dándose por concluido el proceso de selección correspondiente.

Cabe señalar que la terna elevada al Recinto estuvo integrada además por Sebastián Aguirre Astigueta y Andrés Ignacio Saraín. La misma fue acordada por los miembros de la Comisión creada a los fines de llevar adelante el proceso de selección del Defensor del Pueblo, tras el análisis de las presentaciones y documentación respaldatoria remitida por cada uno de los postulantes, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ordenanza Nº 14.501.

La mencionada mesa de trabajo fue presidida por el concejal Gonzalo Nieva (J), acompañado por sus pares Gustavo Farquharson, Eliana Chuchuy (ambos de PS), José Luis Arias (YP), Laura García (VS), Malvina Gareca (PC) y Laura Jorge Saravia (LLA).

En su intervención, el concejal Gonzalo Nieva (J) remarcó que tanto, la conformación de la terna para el cargo de Defensor del Pueblo como el tratamiento del cargo de secretario Letrado, fueron resultado de un trabajo sostenido de la Comisión Especial durante varias semanas, ámbito en el que cada integrante tuvo la posibilidad de formular apreciaciones y recomendaciones conforme a los consensos alcanzados entre las distintas bancadas. En ese marco, explicó que para la designación del Defensor del Pueblo sí se logró una propuesta común, mientras que, en el caso del secretario Letrado, si bien “hubo discusión, hubo análisis de todos los antecedentes y de todos los postulantes, y se cumplió con todo el procedimiento correspondiente; no se alcanzó acuerdo al momento de definir qué formulación elevar al Recinto”. Finalmente, señaló que ante esa falta de consenso “tomamos la decisión de concluir este proceso”.

En la oportunidad también tomaron la palabra para referirse a la designación, los concejales José García (YP), Darío Madile, Gustavo Farquharson, Eliana Chuchuy (todos de PS), Ángel Ortiz (UCR), Agustina Álvarez Eichele, Erica Castro y Laura Jorge Saravia (todos LLA), quienes dieron a conocer sus respectivas posturas respecto a las propuestas en tratamiento. Cabe señalar que ambos expedientes fueron aprobados con el voto negativo del bloque La Libertad Avanza.

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