Sáenz se reunió con Santilli y “Lule” Menem para avanzar en una agenda de políticas

El gobernador Gustavo Sáenz se reunió en Casa Rosada con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

El encuentro se realizó en el marco de los encuentros de trabajo que el Gobernador de Salta mantiene con autoridades del Ejecutivo nacional para gestionar, coordinar y articular líneas de trabajo conjuntas que beneficien a la provincia.

Durante la reunión, el mandatario salteño y los funcionarios nacionales repasaron diversos ejes de la administración pública, con especial énfasis en el diseño de políticas públicas que promuevan el equilibrio federal y atiendan las prioridades de desarrollo del interior del país.

Se evaluó el avance de los acuerdos vigentes y se establecieron prioridades de gestión en materia de infraestructura y fortalecimiento institucional para la provincia de Salta.

Sáenz ratificó la disposición del Gobierno de la Provincia para dar continuidad al trabajo técnico con los ministerios nacionales, con el propósito de optimizar los recursos y garantizar la ejecución de proyectos orientados a dinamizar los sectores productivos y sociales de la región.

Por su parte, las autoridades nacionales coincidieron en la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo institucional directos con Salta para consolidar los objetivos comunes de desarrollo regional y descentralización.