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Se presentó un estudio sobre el Corredor Bioceánico Capricornio y su impacto regional

La actividad fue organizada por el Gobierno de Salta junto a la CEPAL y reunió a funcionarios, intendentes, representantes del sector productivo y organismos vinculados a la temática.

Salta Hoy

27 / 05 / 2026

 

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El Gobierno de la Provincia de Salta y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentaron el estudio “Corredor Bioceánico Capricornio: oportunidades y desafíos para el desarrollo territorial”, en una jornada orientada a analizar el impacto de este proceso de integración regional para el norte argentino y Sudamérica. 

La actividad contó con la presencia de los ministros de Producción y Minería de Salta, Ignacio Lupión, y de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; junto al coordinador de Relaciones Políticas y Planificación de la Gobernación, Ricardo Villada, y el director de la CEPAL en Argentina, Romain Zivy. 

La organización del evento estuvo a cargo del equipo de la Coordinación General de la cartera productiva, y su titular, Carlos Mateo, quien puso en valor el trabajo interministerial que se lleva adelante para impulsar obras y proyectos de conectividad vial y ferroviaria, y los desafíos asociados al crecimiento de la actividad minera, la transición energética y las nuevas dinámicas logísticas internacionales. 

En el acto de apertura, el ministro Lupión resaltó que “el Corredor Bioceánico Capricornio representa una oportunidad clave para la integración comercial y productiva de la región. Es la integración del Atlántico con el Pacífico, y Salta pasa a ser un lugar clave porque es la provincia con mayor extensión atravesada por este corredor, con más de 800 kilómetros”. 

Por su parte, el titular de la cartera de Economía, Dib Ashur señaló que “los estudios elaborados por organismos especializados resultan fundamentales para mostrar las potencialidades de Salta y gestionar financiamiento internacional destinado a obras de infraestructura. Asimismo, repasó las gestiones que la Provincia lleva adelante junto a organismos internacionales para financiar distintos tramos de la Ruta Nacional 51 y otras obras vinculadas al corredor. 

En tanto, Ricardo Villada destacó la importancia histórica del Corredor Bioceánico para el norte argentino y recordó las primeras iniciativas impulsadas décadas atrás, para promover la integración entre los países de la región. Además, remarcó el acompañamiento de municipios, cámaras empresarias, organismos técnicos y del Consejo Económico y Social en torno a este proceso de integración. 

Luego de la exposición realizada por consultores de CEPAL, y su titular en Argentina, Romain Zivy, funcionarios provinciales, jefes comunales, referentes vinculados al comercio exterior, organismos técnicos y representantes de cámaras empresarias, compartieron un espacio de intercambio y reflexión sobre la temática, y el estudio presentado. 

Participaron en el encuentro, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato; el secretario de Industria y Comercio, Rodrigo Monzo; Virginia Valdéz, de Representación de Relaciones Internacionales; los intendentes de Campo Quijano, Lino Yonar, y de General Güemes, Carlos Rosso; y de manera virtual, los consultores de CEPAL, Ariel Filadoro y Jorge Lupano, también integrantes de la  Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Argentina, junto a Fluvia Farinelli ; y Soledad Villafañe, asesora regional de CEPAL, entre otros.

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