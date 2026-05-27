Salta financiará obras de arreglos en la Ruta Nacional 9/34
El gobernador Gustavo Sáenz firmó un convenio con Marcelo Jorge Campoy, administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, para financiar la obra pública en la Ruta Nacional 9/34, específicamente entre Metán y Rosario de la Frontera, tramo que se encuentra en condiciones deplorables.
Salta Hoy
27 / 05 / 2026
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La Provincia de Salta asumirá el financiamiento debido a razones de interés público, seguridad vial y conectividad regional.
Las autoridades reconocieron que la ruta necesita tareas urgentes de conservación.
El Gobierno de Salta asegura que este financiamiento permitirá que las máquinas comiencen a trabajar de inmediato.