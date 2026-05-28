Estafa: Un hombre de Pichanal perdió 3 millones de pesos en figuritas del Mundial
El jueves pasado contactó por Facebook a un hombre oriundo de Bolivia, quien ofrecía las figuritas.
Salta Hoy
28 / 05 / 2026
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Acordaron cierta cantidad por un total de 3 millones de pesos en dos transferencias.
Después de realizar los pagos, el vendedor dejó de responder y lo bloqueó.
El damnificado se dio cuenta de la estafa y presentó una denuncia.
Ahora la justicia investiga el caso con la información proporcionada por la víctima.