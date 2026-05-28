Estafas laborales: Cerca de 100 estafados con correos judiciales falsos

Después de contactar a las víctimas, un hombre les solicita un depósito de 40.000 pesos para iniciar el trámite. Además, les inventa una fecha de turno en un hospital para un examen preocupacional.

Los afectados, al no recibir respuesta, se presentaron en recursos humanos del Poder Judicial, donde se confirmó que no había ninguna búsqueda real de empleados y que esta era una maniobra fraudulenta que afectó a cerca de 100 personas.

Desde Ciudad Judicial realizaron las advertencias para que la comunidad conozca la modalidad utilizada por los delincuentes.

Varios ciudadanos reportaron haber recibido correos electrónicos cuyo asunto hace referencia a “Notificación Extrajudicial”, “Intimación Digital”, “Aviso de despacho emitido – responda a la brevedad” y a un supuesto “Tribunal Regional del Trabajo”.

El correo remitente en los casos consultados no corresponde a un mail oficial del Poder Judicial de Salta. Se detectó que el correo remitente corresponde al dominio @libero.it.

“Algunas de las víctimas aseguraron haber recibido una oferta de trabajo en Ciudad Judicial a cambio de la entrega de un monto de dinero”, dijo Marcelo Báez, responsable del Área de Prensa del Poder Judicial de Salta.

Reiteró que no hay abierta ninguna convocatoria laboral para el Poder Judicial, y tampoco hay gestores.

“El estafador les pedía a las víctimas el pago de 40 mil pesos para el inicio del supuesto trámite para incorporación laboral y hasta les ofrecía facilidades de pago”, explicó el periodista.

Se reitera que los correos falsos tienen como finalidad algún tipo de estafa virtual, robo de datos o infección de equipos informáticos por lo que se recomienda no tocar o copiar ningún link que pudiera estar dentro del cuerpo del texto para evitar caer en la maniobra fraudulenta.

Se solicita a la comunidad no abrir los correos mencionados.