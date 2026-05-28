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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

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Incendio en la vieja sede del Pami de calle 20 de Febrero entre España y Caseros

Ocurrió esta mañana después de las 9:00 en el edificio deshabitado que no cuenta con servicio de energía eléctrica. Sin embargo, se encontraron personas “ocupas” en su interior, también restos de basura, ropas y colchones que facilitaron la combustión, que se habría iniciado por una vela encendida.

Salta Hoy

28 / 05 / 2026

 

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Las llamas se podían ver salir por una ventana del primer piso. 

Debido al siniestro hubo desvíos en el tránsito. Quienes circulan por 20 de Febrero deben girar por General Güemes. Los vehículos que van por Belgrano tampoco pueden girar en 20 de Febrero. 

Se reportaron solamente pérdidas materiales en una de las habitaciones del primer piso, según  explicó el jefe de la División Bomberos de la Policía, José López. 

 

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