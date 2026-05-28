Incendio en la vieja sede del Pami de calle 20 de Febrero entre España y Caseros

Las llamas se podían ver salir por una ventana del primer piso.

Debido al siniestro hubo desvíos en el tránsito. Quienes circulan por 20 de Febrero deben girar por General Güemes. Los vehículos que van por Belgrano tampoco pueden girar en 20 de Febrero.

Se reportaron solamente pérdidas materiales en una de las habitaciones del primer piso, según explicó el jefe de la División Bomberos de la Policía, José López.