La Caldera pide que se repavimente de forma urgente la Ruta Nacional 9

“Ya no alcanza con un simple bacheo, necesitamos ensanchamiento de banquinas y una buena repavimentación”, expresó por Radio Salta, el jefe comunal Diego Sumbay.

“Necesitamos ayuda de la provincia para poder pagar el aguinaldo. estamos con lo justo y para lo único que nos alcanza es para brindar servicios”, aseguró el jefe comunal caldereño.