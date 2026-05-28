La Caldera pide que se repavimente de forma urgente la Ruta Nacional 9
Comprende al tramo que va desde Vaqueros hasta La Caldera y la solicitud fue elevada a Vialidad Nacional.
Salta Hoy
28 / 05 / 2026
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“Ya no alcanza con un simple bacheo, necesitamos ensanchamiento de banquinas y una buena repavimentación”, expresó por Radio Salta, el jefe comunal Diego Sumbay.
“Necesitamos ayuda de la provincia para poder pagar el aguinaldo. estamos con lo justo y para lo único que nos alcanza es para brindar servicios”, aseguró el jefe comunal caldereño.
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