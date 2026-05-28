Un camión causó destrozos en Córdoba al 1100 y se dio a la fuga

[Foto y video gentileza Diario El Tribuno]

Esto provocó daños significativos a vehículos estacionados y a un local comercial.

Testigos dijeron que el camión "se llevó todo puesto y no paró".

Las motos, autos y camionetas quedaron dañadas, y el corralón Lisi Sanitarios sufrió destrozos en su fachada e interior.

La policía llegó al lugar para investigar el incidente, pero se desconocen detalles sobre el conductor y las circunstancias del accidente.