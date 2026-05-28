Un camión causó destrozos en Córdoba al 1100 y se dio a la fuga
Ocurrió hoy alrededor de las 11:00 a la altura del pasaje Temple, donde el vehículo se enganchó con el cableado y derribó varios postes del tendido público.
Salta Hoy
28 / 05 / 2026
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[Foto y video gentileza Diario El Tribuno]
Esto provocó daños significativos a vehículos estacionados y a un local comercial.
Testigos dijeron que el camión "se llevó todo puesto y no paró".
Las motos, autos y camionetas quedaron dañadas, y el corralón Lisi Sanitarios sufrió destrozos en su fachada e interior.
La policía llegó al lugar para investigar el incidente, pero se desconocen detalles sobre el conductor y las circunstancias del accidente.