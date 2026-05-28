Duras críticas a la convocatoria de elecciones en el PJ

“Evidentemente tienen la intención que se consolide un sector de poder”, dijo por Radio Salta el dirigente Pablo Kosiner, ex interventor de la fuerza.

“Nosotros lo que queremos es que las elecciones del PJ las organice el mismo partido y no la justicia”, disparó Kosiner esta mañana.

Por otro lado expresó que “el PJ salteño tiene hoy sólo 90 mil afiliados. Cuando supo tener 120 mil”.

En este punto, Kosiner subrayó que durante su gestión ya se había establecido un cronograma electoral que establecía en primer lugar un fuerte trabajo en la limpieza del padrón de afiliados.

“Además teníamos planificada una buena campaña para captar nuevos afiliados, pero quedó todo trunco”, dijo Kosiner.