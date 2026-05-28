Demolición del puente de Santa Lucía: Las obras llevan 7 días

Posteriormente, se avanzará con la construcción de una nueva estructura que tendrá una extensión superior a los 80 mts y contará con carriles exclusivos para bicicletas y motos.

“Las primeras acciones consistieron en el retiro de los elementos metálicos como postes de luminarias, barrotes y barandas para poder despejar la zona y poder avanzar próximamente con la demolición de la estructura de hormigón” manifestó por Radio Salta, Gastón Viola, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta.

Las tareas tendrán una duración de 45 días por lo que se solicita evitar circular por la zona y utilizar las vías alternativas que se conectan con los otros dos puentes que cruzan el río Arenales de sur a norte, y viceversa.

El nuevo puente contará con cuatro carriles —dos por sentido de circulación—, un carril exclusivo para bicicletas, otro para motos y un paso peatonal iluminado, incorporando estándares actuales de seguridad e infraestructura.

El funcionario recordó que el tránsito por ese puente está cerrado desde el 9 de febrero de este año y que el tráfico circula por el puente Roberto Romero ubicado a 300 metros de distancia.

En otro punto de la charla indicó además que la comuna hará una gran intervención en los accesos a la Ciudad de Salta.

“Trabajaremos en las conectoras de avenida Bolivia, también la avenida Asunción desde la Circunvalación hasta la Terminal de Ómnibus y también la avenida Solis Pizarro”, manifestó.