Aseguran que la publicidad de las apuestas online debería estar totalmente prohibida

Radio Salta dialogó con Santiago Resett, doctor en Psicología, investigador del CONICET y docente de la Universidad Austral quien aseguró que “la publicidad de las apuestas online debería estar totalmente prohibida”.

Sin embargo reconoció que “todos sabemos que detrás de todo esto hay un gran negocio”.

El especialista dijo además que el tema de las adicciones digitales debe ser trabajado preventivamente con las familias y la escuela.