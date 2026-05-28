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“La provincia de Salta pagará sus deudas”

De este modo, el jefe de Gabinete del Gobierno provincial, Sergio Camacho, afirmó por Radio Salta que el Estado provincial se hará cargo de las dudas adquiridas en gobiernos anteriores.

Salta Hoy

28 / 05 / 2026

 

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Así se refirió específicamente al fallo judicial en el caso de la rescisión de Enjasa que obliga a la provincia a desembolsar 45 millones de dólares. 

“Debemos pagar porque Salta es un Estado predecible que muestra seguridad jurídica y que quiere seguir siendo viable en el exterior para adquirir nuevos créditos”, indicó Camacho.

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