“La provincia de Salta pagará sus deudas”

Así se refirió específicamente al fallo judicial en el caso de la rescisión de Enjasa que obliga a la provincia a desembolsar 45 millones de dólares.

“Debemos pagar porque Salta es un Estado predecible que muestra seguridad jurídica y que quiere seguir siendo viable en el exterior para adquirir nuevos créditos”, indicó Camacho.