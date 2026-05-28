El Quebrachal: Cazadores atrapados in fraganti

Efectivos de la Policía Rural y Ambiental multaron a los dos cazadores de 34 y 55 años, por caza ilegal, conforme a lo establecido en el artículo 91 del Código Contravencional.

Con intervención de la Fiscalía Penal de El Quebrachal, se procedió al secuestro, decomiso y desnaturalización de los animales.