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Detienen a un abogado salteño por estafas en la venta de terrenos

Los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena confirmaron la detención de Santiago Pedroza.

Salta Hoy

28 / 05 / 2026

 

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Fue este miércoles en la vía pública en el marco de una investigación por estafas en la comercialización de terrenos inhabitables en Atocha.

Alrededor de 40 familias se vieron afectadas por esta situación, con denuncias que comenzaron a surgir en 2023.

Pedroza ofrecía asesoramiento legal y percibía pagos desde 500 mil hasta casi 8 millones de pesos por familia, con entrega irregular de comprobantes. 

La fiscalía realizó un allanamiento en su estudio jurídico y recolectó pruebas. 

Se estima que hasta 400 personas podrían haber sido engañadas en esta maniobra fraudulenta.

 

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