Un grupo armado robó a comerciantes 25 millones de pesos en Santa Victoria Este
El hecho ocurrió este jueves 28 de mayo. Fueron sorprendidos por al menos cinco personas encapuchadas, vestidas con prendas tipo militar y portando armas de fuego.
Salta Hoy
29 / 05 / 2026
Dos hombres denunciaron que un grupo armado les robó en el paraje Vertiente Chica.
Los afectados habían acordado comprar 2.500 postes de quebracho colorado con un hombre llamado Ever Torres, con quien mantenían contacto telefónico desde hacía un año.
Al llegar al lugar, fueron sorprendidos por cinco encapuchados armados.
Los delincuentes les sustrajeron dos portafolios con dinero en efectivo y cheques.
El fiscal Jorge Armando Cazón dirige la investigación y solicitó medidas para identificar a los sujetos.