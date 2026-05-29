Incremento en el secuestro de cocaína en Salta

La incautación de drogas, como resultado de investigaciones llevadas adelante por la Unidad Fiscal Salta y sus sedes descentralizadas de Orán y Tartagal, sumó un total 3.497 kilos, entre cocaína y marihuana. Esta cantidad corresponde a procedimientos realizados desde noviembre del 2025 a mayo de 2026.

El viernes pasado, a partir de instrucciones del fiscal general con funciones de coordinación del Distrito Salta, Eduardo José Villalba, el viernes pasado se llevó a cabo una nueva quema de drogas, en este caso por un total de 3.497 kilos.

De esta cantidad, 2.045 kilos corresponden a cocaína y 1.452 a marihuana. La medida judicial se llevó a cabo sin inconvenientes y estuvo a cargo del Área de Secuestro de la Unidad Fiscal, a cargo de la licenciada Analía Vergara, con colaboración de personal de Gendarmería Nacional y la intervención de la auxiliar fiscal Roxana Gual.

De la cantidad incinerada, 2.560 kilos corresponden a la Sede Descentralizada de Orán, siendo 1.584 de cocaína y 976 de marihuana. La sede Tartagal, en tanto, registró un total de 276 kilos, 238 de cocaína y 38 de marihuana.

En lo que respecta a la Unidad Fiscal Salta, la cifra de secuestro ascendió a 661 kilos, de los cuales 223 fueron de cocaína y 438 de marihuana.

En comparación con la cantidad de droga secuestrada y destruida en la última quema del año pasado, realizada el 28 de noviembre, se advierte un incremento en lo que respecta a cocaína, en particular en la Sede Descentralizada de Orán, cuyo registro en dicha fecha fue de 509 kilos, valor que creció a 1.584 kilos en seis meses.

La droga incinerada en la quema de noviembre del año pasado ascendió a 3.501 kilos, siendo 1.928 de cocaína y 1.573 de marihuana. De este número, 509 kilos de cocaína y 880 de marihuana corresponden a la sede Orán, mientras que Tartagal sumó 500 y 200 kilos respectivamente. La Unidad Fiscal Salta, por su parte, acumuló 929 kilos de cocaína y 493 de marihuana.