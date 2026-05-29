Más de 20 expertos participan en el congreso de Inteligencia Artificial en Salta

Más de 20 expositores de todo el país participarán en charlas, un Ideatón y un Hackatón.

La Municipalidad de Salta y Salta Dev organizaron esta iniciativa para fomentar la innovación tecnológica.

Las actividades son gratuitas con la asistencia de personas de diferentes provincias.

El congreso busca posicionar a Salta como un referente en formación en inteligencia artificial.