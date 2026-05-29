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Más de 20 expertos participan en el congreso de Inteligencia Artificial en Salta

Nuestra ciudad es sede del Primer Congreso de Inteligencia Artificial del NOA. El encuentro se lleva a cabo desde este jueves en el Distrito Cultural Dino Saluzzi y se extenderá hasta mañana con la jornada central en Independencia 910.

Salta Hoy

29 / 05 / 2026

 

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Más de 20 expositores de todo el país participarán en charlas, un Ideatón y un Hackatón. 

La Municipalidad de Salta y Salta Dev organizaron esta iniciativa para fomentar la innovación tecnológica. 

Las actividades son gratuitas con la asistencia de personas de diferentes provincias. 

El congreso busca posicionar a Salta como un referente en formación en inteligencia artificial.

 

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