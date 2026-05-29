Crisis en el transporte: Anuncian la reducción de los servicios nocturnos

La Sociedad del Estado anticipó esta mañana que la deuda -que supera los 7 mil millones de pesos- es imposible de pagar.

Hasta aquí el panorama parece inviable.

Asi lo dijo esta mañana Claudio Juri, gerente General de Saeta.

Indicó además que el crecimiento del uso del Uber no es causal de la crisis del transporte en Salta pero “sí colaboró en que el sistema se encuentre en estos momentos con sus números en rojo”, expresó.

Aseguró en otra parte de la entrevista que las gratuidades en el transporte están confirmadas por un compromiso del gobernador Gustavo Sáenz.

“Si en algún momento las gratuidades desaparecen, no significa que esas personas van a pagar sus boletos”, dijo Juri.