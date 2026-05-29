Servicio de SAETA por la Fiesta Grande de Sumalao

Este sábado, desde muy temprano, dará inicio el servicio especial de SAETA por la fiesta Grande en Honor al Cristo de Sumalao.

Todos los coches, tanto los del servicio habitual como los de refuerzo, partirán desde la parada ubicada en Av. San Martín y Lavalle, en el complejo Teleférico y llegarán hasta la escuela de Sumalao. Por la mañana se trabajará con frecuencias de 47 minutos, las que pasarán a 18 minutos desde las 17 en adelante, manteniéndose durante toda la madrugada del domingo.

El recorrido será el siguiente:

Parque San Martín (Complejo Teleférico Salta) – Av. San Martín – Jujuy – Paraguay – Ex. Combatientes de Malvinas – Ruta Nº 68 – Cerrillos (por Ruta Nº 68) – La Merced - Sumalao por San Jerónimo (Ruta Nº 15) – SUMALAO - Ruta 21 (por San Agustín) – La Merced – Cerrillos - Ex. Combatientes de Malvinas – Av. Paraguay - Virgilio Tedín - Av. Chile – Pellegrini – Mendoza – Chiclana – Av. H. Yrigoyen – Pedro Pardo - Av. Hipólito Yrigoyen – Av. San Martín (Complejo Teleférico Salta).

El domingo 31 desde las 5 y hasta las 21 horas el servicio a Sumalao se realizará con frecuencias de 4 minutos con un circuito especial para los coches que tengan que salgan desde el Teleférico con lugar para que suban más pasajeros en las siguientes paradas y otro recorrido para los que ya salgan con su capacidad colmada.

Circuito por Av. JUJUY (COCHE CON CAPACIDAD): Av. San Martín – Av. Jujuy – Av. Paraguay – Ex. Combatientes de Malvinas – Ruta Nº 68 – Cerrillos (por Ruta Nº 68) – La Merced – Sumalao (por Ruta Nº 15 – San Jerónimo) – SUMALAO - San Agustín (por Ruta Nº 21) – Ex. Combatientes de Malvinas – Av. Tavella – Yrigoyen Este – Av. San Martín – Yrigoyen Oeste – Av. San Martín.

Circuito por Av.TAVELLA (COCHE SIN CAPACIDAD): Av. San Martín – Santa Fe – Urquiza – Av. Yrigoyen Oeste – Av. Tavella – Ex. Combatientes de Malvinas – Ruta Nº 68 – Cerrillos (por Ruta Nº 68) – La Merced – Sumalao (por Ruta Nº 15 – San Jerónimo) – San Agustín (por Ruta Nº 21) – Ex. Combatientes de Malvinas – Av. Tavella – Yrigoyen Este – Complejo Teleférico Salta Hasta 14:00. Hs.

Recorridos desde otros municipios

También fueron diagramados servicios especiales que unirán distintos municipios con Sumalao.

Chicoana-El Carril

Uno de ellos recorrerá los municipios de Chicoana y El Carril hasta Sumalao. Los coches partirán desde la Plaza de Chicoana con una frecuencia promedio de 25 minutos.

El recorrido será el siguiente: Terminal de Línea de Chicoana – Ruta Prov. Nº 33 – Circuito interno El Carril – Ruta Nacional Nº 68 – San Jerónimo – Sumalao – San Agustín – La Merced – Ruta Nacional Nº 68 - Circuito interno El Carril – Ruta Prov. Nº 33 - Terminal de Línea de Chicoana.

Cerrillos-La Merced

Otro de los servicios directos será el de Cerrillos – La Merced – Sumalao. Partirá del Camino a Colón y San Millán en Cerrillos con frecuencias promedio de 12 minutos.

El itinerario será el siguiente: San Millán y Álvarez (Cerrillos) – Plaza principal - Ruta Nacional Nº 68 – San Jerónimo – Sumalao – San Agustín – La Merced – Ruta Nacional Nº 68 – Plaza Principal de Cerrillos – San Millán y Álvarez (Cerrillos).

Campo Quijano-Sumalao

Servicio directo Campo Quijano – Sumalao – Campo Quijano, partirá de la Plaza principal de Campo Quijano con frecuencias de 32 minutos. El recorrido es el siguiente: Plaza Principal Campo Quijano – Ruta Nacional Nº 51 – Ruta 24 (Camino de Colón) – Cerrillos – Ruta Nacional Nº 68 – La Merced – Ruta Nacional Nº 68 - San Jerónimo – Sumalao – San Agustín – La Merced – Ruta Nacional Nº 68 – Cerrillos – Ruta 24 (Camino de Colón) – Ruta Nacional Nº 51 - Plaza Principal de Campo Quijano.

Rosario de Lerma-Sumalao

Partirá desde la Plaza Evita (Antigua Terminal de Ómnibus en Rosario de Lerma, con frecuencias promedio de 12 minutos. El recorrido será el siguiente: Parque Evita (Antigua Terminal de Ómnibus) – Circuito interno centro de Rosario de Lerma - Ruta 23 – Cerrillos – Ruta Nacional Nº 68 – La Merced – Ruta Nacional Nº 68 - San Jerónimo – Sumalao – San Agustín – La Merced – Ruta Nacional Nº 68 – Cerrillos – Ruta 23 – Circuito interno centro de Rosario de Lerma Parque Evita (Antigua Terminal de Ómnibus).

Salta – San Agustín- Sumalao por Rutas 21, 15 y 68

Los coches partirán desde el Complejo Teleférico Salta (Av. San Martín e Irigoyen) con los circuitos habituales por ruta nacional 68 y provinciales 21 y 15.

Circuitos: Los habitualmente utilizados por Ruta Nacional Nº 68 y Provinciales 21 y 15.

Misas de lunes, martes y miércoles

También fueron diagramados coches de refuerzo para el traslado de fieles a las misas de acción de gracias programadas para el lunes a las 09:00, 11:00, 15:00, 17:00 y 19:00 horas.

En tanto que el martes y miércoles, los servicios partirán desde la ciudad de Salta a las 9.45, 15:30 y 15:45 para las misas de 11 y 17hs, retornando desde la Escuela de Sumalao a las 13:10; 18:30 y 18:45.