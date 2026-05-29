La UTA también se suma al estado de alerta

En el encuentro, Juri informó que no hay dinero para pagar la segunda cuota de un saldo de paritarias que vence el domingo.

El gremio está elaborando un comunicado que se dará a conocer en las próximas horas.

Si el dinero no se deposita para el lunes, la UTA entrará en estado de alerta. Esto podría llevar a la implementación de medidas de acción directa.

Además, los empresarios también están preocupados por no poder cumplir con los aumentos salariales acordados.