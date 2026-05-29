La UTA también se suma al estado de alerta
El gerente general de Saeta, Claudio Juri, se reunió hoy con el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor, Pedro Fernando Cruz.
Salta Hoy
29 / 05 / 2026
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En el encuentro, Juri informó que no hay dinero para pagar la segunda cuota de un saldo de paritarias que vence el domingo.
El gremio está elaborando un comunicado que se dará a conocer en las próximas horas.
Si el dinero no se deposita para el lunes, la UTA entrará en estado de alerta. Esto podría llevar a la implementación de medidas de acción directa.
Además, los empresarios también están preocupados por no poder cumplir con los aumentos salariales acordados.