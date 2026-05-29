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Casas chinas: Constructores salteños en alerta

Juan Carlos Segura, presidente de la Cámara Salteña de la Construcción habló esta mañana con Radio Salta sobre la última propuesta del Gobierno nacional de importación de casas modulares listas para armar y usar.

Salta Hoy

29 / 05 / 2026

 

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Se trata de las casas “llave en mano” que tendrían un costo un 70 por ciento inferior a la construcción de cemento.

Recordamos que la construcción del metro cuadrado en Salta está calculada en 1100 dólares, esto incluye mano de obra, mano profesional y material. 

“Falta que pasen por varios filtros de estudio, el INTI, saber si son sismorresistentes”, manifestó Segura. 

“Yo personalmente voy a construir con un método conocido por mí que se no se caerá”, expresó.

Por otro lado, dio detalles sobre la mesa de diálogo para tratar la problemática prestación de servicios y saneamiento con la Cámara de Desarrolladores de Salta.

“Nosotros sobrevivimos gracias a pequeñas obras del gobierno y la municipalidad”, dijo Segura.

 

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