Casas chinas: Constructores salteños en alerta

Se trata de las casas “llave en mano” que tendrían un costo un 70 por ciento inferior a la construcción de cemento.

Recordamos que la construcción del metro cuadrado en Salta está calculada en 1100 dólares, esto incluye mano de obra, mano profesional y material.

“Falta que pasen por varios filtros de estudio, el INTI, saber si son sismorresistentes”, manifestó Segura.

“Yo personalmente voy a construir con un método conocido por mí que se no se caerá”, expresó.

Por otro lado, dio detalles sobre la mesa de diálogo para tratar la problemática prestación de servicios y saneamiento con la Cámara de Desarrolladores de Salta.

“Nosotros sobrevivimos gracias a pequeñas obras del gobierno y la municipalidad”, dijo Segura.