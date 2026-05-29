Pellegrini: “Pese a la crisis, las Pyme no estamos pensando en despedir gente”

“Somos el 90% de la masa empresarial argentina y hoy nuestro mayor problema es la falta de consumo”, expresó.

Pellegrini puso un ejemplo relacionado al turismo: “Un hotel en 2024 lograba pagar sus costos fijos con el 30 por ciento de ocupación de camas. Hoy ese mismo hotel necesita el 60% de ocupación”.

Pellegrini reflexionó sobre la necesidad del trabajo conjunto entre los empresarios y las cámaras privadas “porque nos tenemos que dar cuenta que necesitamos unir fuerzas porque este gobierno no nos apoyará”.

Además llamó a sus colegas a invertir en publicidad en medios locales.

“Pese a la crisis, las Pyme no estamos pensando en despedir gente”, dijo Pellegrini al finalizar la charla.

Finalmente indicó que hace algunos años fracasó un acuerdo con Amazon -la empresa de logística estadounidense- porque la mayoría de las Pymes no saben manejar el idioma inglés.

“Es más podría decir que el 50% de las personas en edad escolar no tienen el secundario terminado”, dijo.