Presuntas estafas: El abogado Santiago Pedroza con arresto domiciliario tras ser imputado

Pedroza enfrenta acusaciones de estafa y asociación ilícita en la venta de terrenos.

Los fiscales solicitaron prisión preventiva debido a los riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Sin embargo, se optó por el arresto en su hogar por motivos de salud y seguridad.

Además, se le impusieron restricciones de contacto con denunciantes y coimputados.