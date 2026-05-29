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Presuntas estafas: El abogado Santiago Pedroza con arresto domiciliario tras ser imputado

La decisión fue tomada este jueves por la jueza Victoria Montoya Quiroga durante la audiencia de formalización de la investigación penal. Dispuso que permanezca en su domicilio con custodia fija hasta que se le asigne una tobillera y una serie de medidas que deberá observar.

Salta Hoy

29 / 05 / 2026

 

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Pedroza enfrenta acusaciones de estafa y asociación ilícita en la venta de terrenos. 

Los fiscales solicitaron prisión preventiva debido a los riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación. 

Sin embargo, se optó por el arresto en su hogar por motivos de salud y seguridad. 

Además, se le impusieron restricciones de contacto con denunciantes y coimputados.

 

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