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Murió un suboficial tras un violento accidente en El Carril

Diego Guaymás permanecía internado en estado crítico luego del siniestro; su fallecimiento generó conmoción en la fuerza policial.

Salta Hoy

03 / 05 / 2026

 

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El suboficial principal Diego Rodrigo Guaymás falleció en las últimas horas tras permanecer internado en estado grave como consecuencia de un violento accidente ocurrido en El Carril. El hecho, que tuvo lugar mientras se encontraba de servicio.

El siniestro vial involucró a una motocicleta en la que se desplazaba el efectivo junto a una compañera y una camioneta. Por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron con violencia, provocando heridas de gravedad en los dos uniformados.

Tras el impacto, Guaymás fue trasladado a un centro de salud, donde permaneció internado en estado delicado durante varios días. Su compañera también resultó lesionada y recibió asistencia médica, aunque no trascendió la gravedad de su estado.

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