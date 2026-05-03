Portezuelo: una camioneta cayó a un barranco tras perder el control

Un accidente vial se registró este domingo alrededor de las 6.30 en la zona del Portezuelo, en la ciudad de Salta, cuando una camioneta perdió el control y se salió de la calzada. El hecho tuvo lugar sobre la avenida Victorino de la Plaza, en un sector conocido por sus curvas pronunciadas.

El vehículo, una camioneta Chevrolet blanca, derrapó, atravesó una pirca de piedra y terminó su recorrido en un barranco, lo que motivó un importante despliegue de equipos de emergencia en el lugar.

En el rodado viajaban dos personas que resultaron lesionadas y fueron asistidas en el lugar antes de ser trasladadas al Hospital San Bernardo para su atención médica. Según las primeras informaciones, las heridas no serían de gravedad.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que el test de alcoholemia realizado al conductor habría dado positivo, aunque este dato aún no fue confirmado oficialmente y forma parte de la investigación en curso.