Misterio en el Chaco salteño: hallan una avioneta abandonada cerca de Los Blancos

Un episodio cargado de incertidumbre se registró en la madrugada del sábado en el este de Salta, donde fue hallada una avioneta abandonada en una zona rural cercana a Los Blancos, en el límite con Formosa. El hallazgo fue reportado por lugareños que advirtieron un descenso abrupto de la aeronave alrededor de las 2 de la mañana.

El hecho ocurrió en la finca Los Leones, ubicada a unos 40 kilómetros de la mencionada localidad. Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron la avioneta sin ocupantes y con signos que despertaron sospechas: presentaba una insignia de Bolivia y el número de matrícula parcialmente borrado.

Si bien en el interior de la aeronave no se detectó presencia de droga, se dio intervención a distintas áreas especializadas, incluyendo Drogas Peligrosas, Gendarmería Nacional Argentina y la Justicia Federal, que ya inició una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Uno de los elementos clave es la presencia de huellas de camionetas en las inmediaciones, lo que sugiere que personas habrían estado en el lugar y podrían haber abandonado la aeronave poco después del aterrizaje o la caída.

Pese a los rastrillajes realizados en la zona, hasta el momento no se logró ubicar a tripulantes ni a otras personas vinculadas al hecho.