Central Norte lo ganaba con un golazo, pero no lo sostuvo y sumó otro empate

Central Norte volvió a dejar puntos en el camino tras empatar 1 a 1 frente a Defensores de Belgrano, en un partido correspondiente a la Primera Nacional. El equipo salteño había comenzado mejor y generó ilusión, pero no logró sostener el resultado.

Con el empate, el cuervo salió momentáneamente de la "zona roja", pero sigue complicado en la zona A: puede terminar la fecha en el último puesto.

El inicio en Núñez fue prometedor: a pocos minutos del arranque, Maximiliano Ribero marcó un golazo que puso en ventaja al “Cuervo” y encendió la expectativa de una recuperación en un contexto adverso, marcado por la salida de Adrián Bastía y la inminente llegada de Mario Sciacqua.

Sin embargo, la reacción del equipo local no tardó en llegar. Defensores de Belgrano aprovechó los espacios y encontró el empate, dejando en evidencia una de las principales falencias de Central Norte: la dificultad para sostener resultados cuando logra ponerse en ventaja.

El empate impactó en lo anímico de un equipo que había conseguido adelantarse como visitante, pero que nuevamente no pudo capitalizar ese envión.