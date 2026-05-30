En junio vuelven a aumentar las tarifas de gas y electricidad

Los usuarios residenciales, comercios y entidades de bien público deberán afrontar nuevos incrementos en los servicios de gas y electricidad a partir de junio. Según los cuadros tarifarios aprobados por los organismos reguladores, las facturas de gas subirán un 2,81%, mientras que las de electricidad registrarán un aumento del 1,5%.

Las actualizaciones fueron oficializadas mediante resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el Gas (EnreGE) y de ENARGAS, que establecieron los nuevos valores tarifarios y los ingresos reconocidos a las empresas distribuidoras.

En el caso del gas, el incremento se ubicará por encima de la inflación estimada para mayo, que analistas proyectan por debajo del 2,6%. La suba en la electricidad, en cambio, quedará por debajo de ese nivel, aunque su impacto final dependerá de las actualizaciones que dispongan los entes reguladores provinciales.

El Gobierno desacelera la quita de subsidios

La administración nacional decidió moderar el ritmo de reducción de subsidios energéticos con el objetivo de amortiguar el impacto de la inflación sobre los hogares y las empresas.

De acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), durante el primer cuatrimestre de 2026 los subsidios a la energía representaron el 0,16% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel inferior al promedio registrado para el mismo período desde 2015.

El sector eléctrico concentró la mayor parte de las transferencias estatales, absorbiendo el 75% del total de los subsidios energéticos. En ese segmento, CAMMESA recibió $1,29 billones, equivalentes al 97% de la asistencia destinada a la generación y distribución eléctrica.

Por su parte, en el sistema de gas natural, los principales beneficiarios fueron ENARSA, que concentró el 72% de los fondos destinados a la compra de combustible, y el Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales, que recibió el 21%.

Menor cobertura con tarifas

El informe de la OPC señala que el aumento de los subsidios responde a una caída en la cobertura de costos a través de las tarifas pagadas por los usuarios.

Según el organismo, la proporción de los costos cubiertos por las facturas descendió del 84% al 75% promedio durante el primer cuatrimestre de este año, obligando al Estado a incrementar las transferencias para compensar la diferencia.

"La disminución interanual de la tasa de cobertura del costo con tarifas requirió mayores compensaciones para atender la brecha entre costos y precios", señala el documento técnico.