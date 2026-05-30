El Gobierno envió al Congreso una reforma de la Ley de Sociedades

El Gobierno nacional presentó en el Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Sociedades que busca reducir la intervención estatal, simplificar trámites y adaptar el marco legal a las nuevas tecnologías, incluyendo herramientas vinculadas a la inteligencia artificial y la tecnología blockchain.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y forma parte del paquete de iniciativas legislativas impulsadas por la administración del presidente Javier Milei en las últimas semanas.

Entre otros proyectos enviados al Parlamento figuran el denominado "Súper RIGI", una ley de lobby, una iniciativa contra la ludopatía y la propuesta de derogación de la Ley de Etiquetado Frontal.

Menos regulación y más autonomía empresarial

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la iniciativa y aseguró que apunta a reemplazar un sistema que considera excesivamente rígido.

"El proyecto nos mueve de un régimen construido sobre la desconfianza al sector privado hacia un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación", sostuvo el funcionario.

Según explicó, la reforma establece que las disposiciones legales serán, en gran medida, de carácter supletorio, otorgando mayor relevancia a los estatutos internos de cada sociedad. Además, limita la capacidad de los registros públicos para imponer restricciones adicionales a las previstas por la ley.

Cambios en la constitución y funcionamiento de las empresas

Uno de los puntos centrales del proyecto es la flexibilización del objeto social. De aprobarse la iniciativa, las empresas podrán desarrollar múltiples actividades sin necesidad de que exista una relación directa entre ellas.

Incluso, el texto contempla que, si el estatuto no especifica un objeto social determinado, la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.

La reforma también habilita a las compañías a elegir normativas extranjeras o sistemas de arbitraje internacional para resolver conflictos internos, una modalidad utilizada en diversos centros financieros internacionales.

Digitalización total

La propuesta impulsa una transformación digital integral del régimen societario argentino.

Entre las principales novedades figuran:

Constitución de sociedades mediante firma digital o electrónica.

Domicilio electrónico obligatorio.

Libros y registros digitales.

Asambleas y reuniones a distancia.

Creación de un legajo digital público para cada empresa.

Según Sturzenegger, la iniciativa busca eliminar definitivamente la dependencia de expedientes en papel y agilizar los procedimientos administrativos.

Inteligencia artificial y blockchain

El proyecto también incorpora nuevas figuras jurídicas vinculadas a la economía digital.

Por un lado, crea la denominada "Sociedad Automatizada", una estructura empresarial que podría operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin necesidad de empleados para sus tareas ordinarias.

Además, contempla la incorporación de las DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), estructuras basadas en tecnología blockchain que pueden funcionar de forma total o parcialmente autónoma mediante sistemas de tokens y registros digitales distribuidos.

Según el Gobierno, ambas modalidades contarían con personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada para sus integrantes.

El objetivo oficial

Desde la administración nacional sostienen que la reforma busca reducir costos burocráticos, facilitar la creación de empresas y mejorar la competitividad del país para atraer inversiones.

"Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo que venga a invertir", afirmó Sturzenegger.