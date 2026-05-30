Una semana sin Agostina: allanamientos y crecen las sospechas sobre el detenido

A una semana de la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada intensamente en la provincia de Córdoba, la investigación sigue sin lograr determinar su paradero. Mientras continúan los rastrillajes y allanamientos, las autoridades apuntan a Gabriel Barrelier, el único detenido en la causa, acusado de privación ilegítima de la libertad.

La joven fue vista por última vez el sábado 23 de mayo, cuando salió de su vivienda en el barrio General Mosconi. Según surgió de la investigación, antes de desaparecer había enviado un mensaje de voz a sus amigas en el que les comentaba que se reuniría con Barrelier para preparar una sorpresa destinada a su madre.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, cuestionó duramente la actitud del sospechoso y aseguró que sus declaraciones han complicado el avance de la investigación.

"En cada declaración miente más y embarra más la cancha", sostuvo el funcionario este sábado.

El encuentro que reconstruyó la investigación

De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, Agostina tomó un remís en el barrio Cofico para dirigirse al lugar donde se encontraría con Barrelier, un conocido de la familia.

La versión fue confirmada por el conductor del vehículo, quien declaró ante el fiscal Raúl Garzón que un hombre adulto abonó el viaje de la adolescente y que luego ella se retiró junto a esa persona.

A partir de esa información, los investigadores lograron reconstruir parte del recorrido realizado por la menor y concentraron las tareas de búsqueda en distintos puntos vinculados al sospechoso.

Allanamientos y nuevas hipótesis

Con el avance de la pesquisa, la Justicia ordenó allanamientos y peritajes en un domicilio relacionado con Barrelier para intentar establecer qué ocurrió durante las horas en las que Agostina habría permanecido allí.

Los investigadores no descartan que la adolescente haya sido engañada para acudir al lugar y consideran además que podrían haber participado otras personas en la maniobra que terminó con su desaparición.

El jueves pasado, Barrelier declaró ante la Justicia y aseguró que la menor que aparece en imágenes de cámaras de seguridad ingresando a su vivienda sería en realidad su hija. También insistió con una versión que involucra la presencia de un supuesto "auto rojo".

Sin embargo, diversos testimonios incorporados a la causa contradicen parte de ese relato y alimentan las sospechas sobre el acusado.

Un mensaje que abrió nuevas líneas de investigación

En medio de la incertidumbre, la madre de Agostina recibió este viernes un mensaje de texto que actualmente es analizado por los investigadores.

"Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila", decía el mensaje.

La procedencia y autenticidad de ese texto forman parte de las nuevas líneas de investigación abiertas por la fiscalía.

Mientras tanto, fuentes cercanas al caso sostienen que una de las hipótesis más firmes es que la adolescente permanece en territorio cordobés y que continúa con vida.

Operativos en distintos sectores de Córdoba

Durante este sábado se desarrollaron nuevos rastrillajes y allanamientos ordenados por la Justicia con participación de efectivos policiales y equipos especializados.

Las tareas se concentraron principalmente en el barrio Ampliación Ferreyra, considerado actualmente uno de los puntos clave dentro de la búsqueda.

La familia de la adolescente, en tanto, continúa reclamando avances concretos y mantiene la esperanza de encontrar a Agostina sana y salva. La madre de la menor también decidió cambiar de representación legal y pasó a ser patrocinada por el abogado Carlos Nayi.