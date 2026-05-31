A falta de colectivos, crece la preocupación por aumentos en las tarifas de aplicación

La suspensión del servicio nocturno de colectivos en el área metropolitana de Salta, que comenzará a regir desde este lunes 1 de junio, genera preocupación entre miles de usuarios que dependen del transporte público para trabajar, estudiar o regresar a sus hogares durante la noche. Ante este escenario, crece el temor de que las aplicaciones de transporte como Uber, DiDi y Cabify incrementen sus tarifas debido al aumento de la demanda.

La medida fue anunciada por las empresas prestatarias de SAETA, que argumentaron atravesar una grave crisis económica. Como consecuencia, ningún colectivo circulará entre las 23.30 y las 5.30 en el área metropolitana. Además, las líneas interurbanas dejarán de pasar por el centro de la ciudad a partir de las 22, mientras que las urbanas lo harán hasta las 22.30.

La decisión impactará directamente en miles de salteños que utilizan el transporte público como principal medio de movilidad. En ese contexto, las plataformas de transporte habilitadas desde marzo para operar en el área metropolitana aparecen como una de las alternativas más inmediatas. Sin embargo, muchos usuarios advierten que los costos podrían volverse inaccesibles si las tarifas aumentan durante los horarios de mayor demanda.

El debate ya se trasladó a las redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su malestar por la situación y plantearon distintas propuestas para afrontar la crisis del sistema de transporte.

Algunos vecinos señalaron que ya existen diferencias tarifarias durante la noche en los viajes realizados mediante aplicaciones. "Yo me manejo en colectivo y salgo tarde de trabajar. El viaje en Uber desde mi trabajo hasta mi casa sale $4.500 y ahora se están haciendo los pícaros y te cobran una diferencia", comentó una usuaria en Facebook.

Otros usuarios apuntaron al sistema de gratuidades vigente en el transporte público y consideraron que debería revisarse para mejorar la sustentabilidad del servicio. Entre las opiniones expresadas en redes sociales, algunos sostuvieron que eliminar o reducir ciertos beneficios podría contribuir a aliviar la situación financiera del sistema.