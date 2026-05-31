La Selección argentina partió hacia Kansas en “El avión más argentino del mundo”

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó para la Selección argentina. Durante la madrugada de este domingo, una parte importante de la delegación nacional emprendió viaje rumbo a Kansas City, ciudad que funcionará como base operativa del equipo durante la fase inicial del certamen.

El plantel y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni despegaron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 2.15 a bordo de un Airbus A330 de Aerolíneas Argentinas especialmente intervenido con la imagen del seleccionado nacional y bautizado como “El avión más argentino del mundo”.

El vuelo AR1978 tenía previsto arribar a Kansas City alrededor de las 13 (hora argentina), donde el conjunto albiceleste iniciará la etapa final de preparación para defender el título conseguido en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

Kansas, la base de operaciones

La ciudad estadounidense será el centro de concentración de la Argentina durante la primera fase del torneo. Allí disputará su debut en el Grupo J frente a Argelia el próximo 16 de junio, antes de trasladarse a Dallas para enfrentar a Austria y Jordania.

En este primer viaje participaron 18 de los 26 futbolistas convocados para la competencia, en una nómina que combina experiencia y juventud.

Entre los defensores que viajaron se encuentran Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi y Valentín Barco.

También formaron parte de la delegación los mediocampistas Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Thiago Almada y Nico Paz.

En ataque viajaron Julián Álvarez, Nicolás González, Giuliano Simeone y José Manuel López.

Los jugadores que se sumarán en Estados Unidos

Los ocho futbolistas restantes se incorporarán directamente a la concentración en Kansas durante las próximas horas.

Entre ellos se destacan Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes llegarán desde Estados Unidos.

También se sumarán Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Juan Musso y Facundo Medina.

Un avión con identidad mundialista

La aeronave utilizada para el traslado fue presentada recientemente en Ezeiza y cuenta con una estética inspirada en la Selección argentina.

El diseño incluye el número 10, en homenaje a Messi, el patrón oficial de la camiseta desarrollada por Adidas, una cinta de capitán sobre los motores y las tres estrellas que recuerdan los títulos mundiales obtenidos por la Albiceleste.

Según informó Aerolíneas Argentinas, el avión continuará operando en distintas rutas internacionales durante el Mundial y funcionará como una herramienta de promoción de la identidad argentina en el exterior.