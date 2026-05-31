Sin el servicio nocturno de Saeta, Educación analiza cambios en las clases 

La suspensión del servicio nocturno de colectivos anunciada por Saeta comenzó a generar preocupación en el sistema educativo salteño. Ante el impacto que la medida podría tener sobre miles de estudiantes y docentes, el Ministerio de Educación evalúa modificar horarios y aplicar estrategias especiales para garantizar la continuidad de las clases en la modalidad de jóvenes y adultos.

La situación afecta principalmente a quienes cursan en horario nocturno y dependen del transporte público para regresar a sus hogares. Solo en la ciudad de Salta, cerca de 3.000 estudiantes asisten a establecimientos educativos que funcionan durante la noche.

"A nivel ministerial estamos viendo qué estrategias vamos a tomar. Todavía no hay nada oficial, pero estamos evaluando en qué horario vamos a cortar nosotros el servicio educativo", explicó Adolfo Montenegro, director general de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos.

Clases que terminan después del último colectivo

La preocupación surgió luego de que Saeta confirmara que desde la medianoche de este lunes quedará suspendido el servicio de colectivos entre las 23.30 y las 5.30 en Capital y toda el área metropolitana.

Además, las líneas interurbanas circularán por el centro de la ciudad solamente hasta las 22, mientras que las urbanas lo harán hasta las 22.30.

La medida impacta de lleno en los horarios de cursado de los Bachilleratos Salteños para Adultos (BSPA) y de los núcleos educativos primarios para jóvenes y adultos.

Según detalló Montenegro, los núcleos educativos desarrollan sus actividades entre las 19 y las 23 horas, mientras que los BSPA comienzan entre las 19.30 y las 20 y finalizan alrededor de las 23.45, cuando ya no habrá transporte público disponible.

Evaluación de cambios y alternativas

Desde la cartera educativa reconocieron que todavía no existe una decisión oficial, pero ya comenzaron las evaluaciones para determinar posibles modificaciones horarias y alternativas pedagógicas.

"Tenemos que evaluar cuál va a ser el horario a considerar para que las clases se suspendan. Y veremos después, pedagógicamente, cómo pensamos estrategias de algún dispositivo educativo mientras dure esta medida", sostuvo el funcionario.

Uno de los principales desafíos radica en que tanto alumnos como docentes llegan desde distintos puntos de la ciudad y, en muchos casos, necesitan combinar dos líneas de colectivo para trasladarse.

"Los estudiantes vienen desde distintos barrios al centro. En algunos casos toman dos colectivos, al igual que los profesores", explicó Montenegro.

Miles de estudiantes afectados

Actualmente funcionan en la capital salteña entre 21 y 22 Bachilleratos Salteños para Adultos y seis núcleos educativos de nivel primario destinados a jóvenes y adultos.

En conjunto, estas instituciones reúnen a casi 3.000 estudiantes que podrían verse afectados por la reducción del servicio de transporte.

Además, numerosos docentes que trabajan en establecimientos ubicados en zonas periféricas también dependen del sistema de colectivos para trasladarse hacia sus lugares de trabajo.

Incertidumbre en el nivel superior

La preocupación también alcanza a la educación superior. Si bien este año el sistema provincial inició el ciclo lectivo con más de 50.000 estudiantes en toda la provincia, todavía no existen datos oficiales sobre cuántos cursan en la ciudad de Salta ni cuántos lo hacen en horarios nocturnos que coincidan con el recorte del servicio.

Desde Educación Privada señalaron que el impacto sería menor en ese sector, ya que la mayoría de los institutos terciarios concluye sus actividades alrededor de las 22.