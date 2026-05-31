Autopista de Vaqueros: este lunes comienzan las obras de la primera rotonda

La construcción de la Autopista de Circunvalación de Vaqueros sumará desde este lunes una nueva etapa clave con el inicio de las obras de la primera de las tres rotondas previstas en el proyecto. Los trabajos se desarrollarán en el acceso sur de la localidad y obligarán a implementar modificaciones en el tránsito tanto para vehículos particulares como para el transporte pesado.

Mientras avanzan las tareas sobre la nueva traza, la Dirección Nacional de Vialidad dispuso un operativo especial para ordenar la circulación en el sector comprendido entre la ruta nacional 9, la avenida Costanera, el pasaje Las Cabañas y la calle Las Tipas.

Cómo serán los desvíos

Los automovilistas que ingresan desde la ruta 9 hacia los barrios y urbanizaciones ubicados en la zona sudoeste de Vaqueros ya no podrán hacerlo por la avenida Costanera.

A partir de la puesta en marcha de las obras, deberán utilizar la calle Las Tipas, que conecta con la avenida San Martín algunos metros al norte del histórico puente que une la localidad con la ciudad de Salta.

Los egresos también se canalizarán por esa misma arteria, mientras que el pasaje Las Cabañas funcionará como vía complementaria de conexión.

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los conductores respetar la señalización provisoria y las indicaciones del personal de tránsito que trabajará en el sector.

Vehículos livianos y tránsito pesado

Por el momento, los vehículos particulares continuarán circulando por la ruta 9 en ambos sentidos entre la rotonda del Quirquincho y el puente sobre el río Wierna.

Sin embargo, debido a la presencia de maquinaria pesada, camiones y cuadrillas de trabajo, se implementará un esquema especial de circulación con velocidades reducidas y medidas de precaución.

En el caso del tránsito pesado, se dispuso un desvío obligatorio por razones de seguridad.

Los camiones deberán abandonar la ruta 9 desde la rotonda del Quirquincho y utilizar un camino alternativo ubicado sobre el sector oeste de la traza actual. El recorrido atravesará el lecho del río Vaqueros mediante un paso consolidado, continuará por un tramo de la avenida Costanera y seguirá por el pasaje Las Cabañas hasta llegar nuevamente a Las Tipas, donde retomarán la ruta nacional.

El mismo esquema funcionará en sentido inverso.

Avances en el primer puente

Paralelamente, continúan las tareas sobre el primero de los dos puentes proyectados sobre el río Vaqueros.

Actualmente se ejecuta el hormigonado del tercer tramo de vigas que sostendrán la calzada de doble carril, mientras avanzan los trabajos correspondientes a las losas de aproximación.

Según el cronograma previsto, el puente será habilitado en agosto, marcando un paso fundamental para la transformación vial del acceso norte al área metropolitana.

El fin de un histórico cuello de botella

La obra busca poner fin a los problemas de circulación que desde hace años afectan a miles de vecinos y conductores que transitan diariamente por la travesía urbana de Vaqueros.

Filas interminables de vehículos, demoras constantes y congestión en horarios pico se convirtieron en una postal habitual de la ruta 9, especialmente en el tramo que conecta la capital salteña con las localidades del norte del Valle de Lerma.

La Circunvalación de Vaqueros fue reactivada en abril de 2025 mediante un acuerdo entre Nación y Provincia, luego de varios años de paralización.

El futuro del puente centenario

La habilitación del primer puente permitirá avanzar con una de las etapas más simbólicas del proyecto: el desmantelamiento del histórico puente metálico construido en 1913.

La estructura, que durante más de un siglo funcionó como único cruce sobre el río Vaqueros, será desmontada y trasladada aguas abajo para convertirse en un puente de uso peatonal, turístico y ciclista.

En el espacio que actualmente ocupa comenzará la construcción del segundo puente vehicular de doble carril que completará la nueva autopista.

Una obra pensada para las próximas décadas

El proyecto contempla una autopista de aproximadamente cuatro kilómetros de extensión, con doble carril por sentido, platabanda central, ciclovías, veredas e iluminación LED.

Además de la rotonda que comenzará a construirse este lunes, se proyectan otras dos: una en el sector del puente sobre el río Wierna y otra en la conexión con el casco urbano de Vaqueros a través de la calle Las Moreras.

Las nuevas conexiones buscan ordenar la circulación, reducir puntos conflictivos y acompañar el crecimiento demográfico que experimenta el norte del área metropolitana salteña.