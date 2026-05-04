Hogar de Noche: Aclaran que es para personas sin hogar de forma crónica

“Este servicio no es para quienes hayan tenido un problema de pareja y que ocasionalmente no tengan donde dormir”, aclaró Juan Pablo Linares, subsecretario de Inclusión Social.

Recalcó que además de lugar donde dormir, cena y desayuno, se brinda servicio de salud y vacunación. El Registro Civil también confecciona los DNI para quienes se encuentren indocumentados.

“También tratamos de integrarlos al mundo laboral”, explicó.

Linares pidió a las personas que necesitan el servicio del Hogar de Noche que no se presenten bajo los efectos de las drogas.

“Tampoco deben consumir sustancias mientras dure la estadía como requisito obligatorio”, expresó el funcionario.

El dispositivo funciona en calle 20 de Febrero 231, es de ingreso voluntario. Cuenta con una capacidad para albergar a 75 personas con la posibilidad de ampliar el cupo.

El alcance del programa también se extendió al interior de la provincia, donde más de diez municipios implementaron dispositivos similares, entre ellos Orán, Tartagal, La Merced, Güemes y Quebrachal, así como acuerdos regionales en Cerrillos y Mosconi para la derivación y asistencia de personas en situación de calle.

Se recuerda a la comunidad que se puede colaborar informando al 9-1-1 o a la línea municipal 105 en caso de detectar personas en situación de calle.