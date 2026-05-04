Taxi dio marcha atrás y atropelló a una mujer
Resultó con traumatismo de cadera y tuvo que ser hospitalizada. El accidente ocurrió esta mañana a las 7:30 en La Florida al 800, a la altura del pasaje Alejandro Aguado de esta capital.
Salta Hoy
04 / 05 / 2026
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[Imagen ilustrativa]
La mujer, de 49 años, quien esperaba cruzar la calle con una menor, estaba detrás del taxi cuando este hizo marcha atrás.
Sufrió un traumatismo de cadera, fue atendida en el lugar por médicos de Samec, y luego derivada a un centro asistencial.
El test de alcoholemia al conductor del taxi dio negativo.