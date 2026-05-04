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Gimnasia Aeróbica: Salta brilló en Mendoza

El seleccionado salteño de Gimnasia Aeróbica completó una participación sobresaliente en la Copa Nacional de Clubes disputada en Guaymallén, Mendoza.

Salta Hoy

04 / 05 / 2026

 

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El certamen, organizado por la Confederación Argentina de Gimnasia, batió récords con más de 500 atletas de todo el país y sirvió como instancia clasificatoria para los próximos compromisos internacionales de la disciplina.

Entre los resultados individuales más relevantes, Tiziana Flores, de 12 años, obtuvo el segundo puesto nacional en la categoría Aeróbica Deportiva Individual.

Este logro le permitió integrar la Selección Argentina que disputará el Campeonato Sudamericano en Buenos Aires a finales de mayo.

Por su parte, la pequeña Rosario Persampieri, de 10 años, también aseguró su plaza internacional al clasificar por primera vez a la cita continental en la categoría de desarrollo nacional.

 

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